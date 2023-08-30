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المجلس العسكري في الغابون يعين رئيساً للمرحلة الانتقالية

جنود يحملون الجنرال بريس أوليجي نغيما بعد إعلان الاستيلاء على السلطة
30 أغسطس 2023 21:47

أعلن المجلس العسكري، اليوم الأربعاء، تعيين قائد للمرحلة الانتقالية بعد أن استولى على السلطة. وأعلن الجيش، في بيان على التلفزيون الوطني في الغابون، أن المجلس العسكري عين الجنرال بريس أوليغي نغيما رئيساً للمرحلة الانتقالية بعد أطاح بالرئيس علي بونغو.
وبحسب البيان، فقد أعلن ضابط، بحضور عشرات من كبار الضباط والجنرالات الذين يمثّلون جميع فيالق الجيش الغابوني أنّه «تمّ تعيين الجنرال بريس أوليغي نغيما بالإجماع رئيساً للجنة انتقال واستعادة المؤسسات ورئيساً للمرحلة الانتقالية» التي لم تحدّد مدّتها.
وأبقى الجيش قرار حظر التجوّل سارياً. وقال ضابط كبير «اعتباراً من يوم غد (الخميس)، سيتمكّن الغابونيون مرة أخرى من ممارسة أعمالهم بحريّة بين الساعة 06,00 والساعة 18,00. ويظلّ تقييد حركة التنقل ساريًا من الساعة 18,00 إلى الساعة 06,00 حتى إشعار آخر».
كان العسكريون أعلنوا، في وقت سابق اليوم الأربعاء، الاستيلاء على السلطة ووضع الرئيس بونغو قيد الإقامة الجبرية، محاطا بأفراد أسرته والأطباء.
كما اعتقل الجيش مسؤولين آخرين وأعلن حل المؤسسات الدستورية.

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