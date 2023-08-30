الخميس 31 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أوكرانيا تدمر طائرات عسكرية في عمق روسيا

اشتعال النيران في بسكوف جراء قصف على مطار عسكري
30 أغسطس 2023 21:07

هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية أهدافا في ست مناطق على الأقل في عمق روسيا، اليوم الأربعاء، بما في ذلك مطار دمرت فيه طائرات نقل عسكرية، في واحد من أوسع هجمات كييف نطاقا.
ووصف مسؤولون روس وقوع هجمات على أهداف في مناطق بسكوف وبريانسك وكالوجا وأورلوف وريازان وموسكو.
ونشب حريق ضخم في مطار عسكري بمنطقة بسكوف الواقعة شمال روسيا والتي تبعد أكثر من 600 كيلومتر عن أوكرانيا.
وأفادت وكالة «تاس» الروسية للأنباء بوقوع أضرار فيما لا يقل عن أربع طائرات نقل عملاقة من طراز (آي.إل-76) وبأن اثنتين منها «اشتعلت فيهما النيران».
تأتي الهجمات في الوقت الذي قالت فيه السلطات في كييف إن شخصين على الأقل قُتلا جراء سقوط حطام الصواريخ التي تم اعتراضها في أربعة مواقع.
وقالت موسكو إنها أصابت أهدافا للقيادة والمخابرات.
وأظهر مقطع فيديو، نشره حاكم بسكوف، على تطبيق «تلغرام»، حريقا ضخما وفي الخلفية تدوي صفارات إنذار ويتردد صوت انفجار. وأظهر مقطع فيديو آخر عبر الإنترنت أنظمة مضادة للطائرات خلال عملها في أنحاء المدينة التي تبعد 32 كيلومترا فقط إلى الشرق من حدود روسيا مع إستونيا العضو في حلف شمال الأطلسي.
وتقول موسكو إنها أحبطت جميع الهجمات.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا تعمل على تحديد المكان الذي انطلقت منه الطائرات المسيرة لمنع المزيد من الضربات.
وأكدت أوكرانيا تدمير الطائرات الروسية في بسكوف من دون التعليق على طبيعة الحادث.
وقال أندريه يوسوف المتحدث باسم جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية (جي.يو.آر) لرويترز «نعم، دُمرت أربع طائرات نقل من طراز إيل-76 بقاعدة جوية في بسكوف، وهي غير قابلة للإصلاح. كما لحقت أضرار بعدة طائرات أخرى من تلك (الطائرات)، لكن يجري التحقق من المعلومات».

أخبار ذات صلة
روسيا تجدد شروطها لاستئناف اتفاق تصدير الحبوب
الكرملين: روسيا مستعدة لاستئناف "اتفاق الحبوب" بعد استيفاء الشروط
المصدر: وكالات
روسيا
قصف
طائرات مسيرة
آخر الأخبار
لافروف وفيدان خلال مؤتمر صحفي في موسكو
عربي ودولي
روسيا تجدد شروطها لاستئناف اتفاق تصدير الحبوب
اليوم 20:00
صورة ترامب الجنائية مطبوعة على قمصان
عربي ودولي
ترامب يرد على اتهامه بالسعي لتغيير نتائج انتخابات الرئاسة
اليوم 19:38
قوات أمن أمام سفارة فرنسا في العاصمة النيجرية نيامي
عربي ودولي
فرنسا ترد على أمر المجلس العسكري في النيجر بطرد سفيرها
اليوم 19:24
شرطة رأس الخيمة تضبط عصابة متخصصة في النصب والاحتيال
الإمارات
شرطة رأس الخيمة تضبط عصابة متخصصة في النصب والاحتيال
اليوم 18:49
إيلون ماسك
دنيا
«تويتر» تضيف ميزة جديدة لمنافسة «واتساب»
اليوم 18:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©