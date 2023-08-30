أوكرانيا تدمر طائرات عسكرية في عمق روسيا

هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية أهدافا في ست مناطق على الأقل في عمق روسيا، اليوم الأربعاء، بما في ذلك مطار دمرت فيه طائرات نقل عسكرية، في واحد من أوسع هجمات كييف نطاقا.

ووصف مسؤولون روس وقوع هجمات على أهداف في مناطق بسكوف وبريانسك وكالوجا وأورلوف وريازان وموسكو.

ونشب حريق ضخم في مطار عسكري بمنطقة بسكوف الواقعة شمال روسيا والتي تبعد أكثر من 600 كيلومتر عن أوكرانيا.

وأفادت وكالة «تاس» الروسية للأنباء بوقوع أضرار فيما لا يقل عن أربع طائرات نقل عملاقة من طراز (آي.إل-76) وبأن اثنتين منها «اشتعلت فيهما النيران».

تأتي الهجمات في الوقت الذي قالت فيه السلطات في كييف إن شخصين على الأقل قُتلا جراء سقوط حطام الصواريخ التي تم اعتراضها في أربعة مواقع.

وقالت موسكو إنها أصابت أهدافا للقيادة والمخابرات.

وأظهر مقطع فيديو، نشره حاكم بسكوف، على تطبيق «تلغرام»، حريقا ضخما وفي الخلفية تدوي صفارات إنذار ويتردد صوت انفجار. وأظهر مقطع فيديو آخر عبر الإنترنت أنظمة مضادة للطائرات خلال عملها في أنحاء المدينة التي تبعد 32 كيلومترا فقط إلى الشرق من حدود روسيا مع إستونيا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وتقول موسكو إنها أحبطت جميع الهجمات.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا تعمل على تحديد المكان الذي انطلقت منه الطائرات المسيرة لمنع المزيد من الضربات.

وأكدت أوكرانيا تدمير الطائرات الروسية في بسكوف من دون التعليق على طبيعة الحادث.

وقال أندريه يوسوف المتحدث باسم جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية (جي.يو.آر) لرويترز «نعم، دُمرت أربع طائرات نقل من طراز إيل-76 بقاعدة جوية في بسكوف، وهي غير قابلة للإصلاح. كما لحقت أضرار بعدة طائرات أخرى من تلك (الطائرات)، لكن يجري التحقق من المعلومات».