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كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

لحظة إطلاق صاروخ كوري شمالي
30 أغسطس 2023 20:52

قالت وزارة الدفاع اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخاً باليستياً اليوم الأربعاء.
وأطلقت كوريا الشمالية الصاروخ، الذي لم تتّضح في الحال طبيعته، وفق ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الجيش الكوري الجنوبي، في تجربة تتزامن مع إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة. 
ولاحقاً، نقلت وسائل إعلام أن بيونج يانج أطلقت صاروخين سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. 
وتستمر كوريا الشمالية في إجراء تجارب على إطلاق صواريخ باليستية في مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وأجرت كوريا الشمالية عدداً قياسياً من التجارب العسكرية هذا العام. 
وأعلنت بيونغ يانغ، الأسبوع الماضي، فشل محاولتها الثانية في غضون ثلاثة أشهر لإطلاق قمر اصطناعي لأغراض التجسّس، واعدةً بمحاولة جديدة في أكتوبر المقبل.

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المصدر: وكالات
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