روسيا وتركيا تبحثان بديلاً لاتفاق حبوب البحر الأسود

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إن الوزير سيرغي لافروف ونظيره التركي هاكان فيدان سيناقشان مقترحاً من موسكو يقدم بديلاً لاتفاق حبوب البحر الأسود حين يجتمعان هذا الأسبوع.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن روسيا سترسل، بموجب المقترح، مليون طن من الحبوب إلى تركيا بسعر مخفض، بدعم مالي من قطر، لمعالجتها في تركيا وإرسالها إلى الدول الأكثر احتياجاً.

وقالت «نعتبر هذا المشروع البديل العملي الأمثل لاتفاق البحر الأسود».

وانسحبت روسيا، الشهر الماضي، من الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل عام بوساطة من تركيا والأمم المتحدة ومكَّن أوكرانيا من تصدير الحبوب من موانئها على البحر الأسود.

تقول روسيا إنها انسحبت من الاتفاق بسبب وصول القليل جداً من الحبوب إلى الدول الأكثر فقراً، واستمرار العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية بفعل العقوبات الغربية التي تؤثر على المدفوعات والتأمين والقدرة على الوصول إلى الموانئ.

ومن المقرر أن يزور فيدان موسكو يومي الخميس والجمعة للاجتماع مع لافروف. وقالت الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور روسيا أيضاً قريباً.

وتعهدت موسكو بعد انهيار اتفاق الحبوب بتوريد كميات من الحبوب المجانية لست دول أفريقية.

وقال البيان الروسي إن لافروف سيعيد التأكيد على موقف موسكو في مرحلة ما بعد انهيار اتفاق الحبوب والمتمثل في اعتبار أن جميع السفن المتجهة إلى أوكرانيا ربما تحمل عتاداً عسكرياً.