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أوكرانيا تريد «فتح الطريق» جنوبا باتّجاه القرم

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
30 أغسطس 2023 19:20

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أنّ سيطرة قوات بلاده على قرية «روبوتين» هذا الأسبوع ستتيح لها التقدّم نحو جنوب أوكرانيا وشبه جزيرة القرم.
وفي خطاب أمام دبلوماسيين فرنسيين خلال زيارة رسمية يقوم بها إلى العاصمة باريس ونشر اليوم الأربعاء، قال كوليبا «بترسيخ وجودنا في أطراف روبوتين، نفتح الطريق إلى توكماك وأخيرا ميليتوبول والحدود مع القرم».
وأكد أنّ معركة «روبوتين» كانت طويلة وشاقة على نحو خاص، لأنها تتعلق ب «إحدى أصعب مناطق الجبهة»، متحدثاً عن طائرات ومروحيات ومسيّرات روسية «تهيمن على السماء».
واعتبر أنّ هذه القرية «ذات أهمية استراتيجية».
تقع «روبوتين» على طريق يتجه جنوبًا نحو «توكماك» و«ميليتوبول» قبل الوصول إلى شبه جزيرة القرم.
تأتي السيطرة على القرية بعد نحو ثلاثة أشهر من انطلاق الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا.
وينفي الجيش الروسي انسحابه من روبوتين، لكنه أبلغ عن قتال عنيف في المنطقة وفي محيط بلدة «فيربوف» المجاورة.

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المصدر: وكالات
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شبه جزيرة القرم
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