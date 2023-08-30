إسبانيا: سنقيّم بعثات حفظ السلام في أفريقيا

قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز، اليوم الأربعاء، إن "إسبانيا ستقِّيم مهام حفظ السلام في أفريقيا بعد استيلاء الجيش على السلطة في النيجر والغابون".

وأضافت روبلز، خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في مدينة طليطلة الإسبانية، أن "بلادها تراقب الأحداث في منطقة الساحل الأفريقي بقلق بالغ".

ولإسبانيا نحو 140 جنديا متمركزين إلى الشمال الشرقي من العاصمة المالية باماكو، في إطار مهمة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي هناك.

وأعلن عسكريون في الغابون، اليوم الأربعاء، الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، أنهم استولوا على السلطة، ووضعوا الرئيس علي بونغو رهن الإقامة الجبرية بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات فوزه بولاية ثالثة.

كما شهدت النيجر استيلاء الجيش على السلطة، في نهاية يوليو الماضي، حيث أطيح بالرئيس محمد بازوم.



