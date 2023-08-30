لأول مرة.. روسيا تلمّح إلى سبب محتمل لتحطم طائرة بريغوجين

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن المحققين يأخذون في الاعتبار احتمال أن يكون سقوط الطائرة التي كانت تقل يفغيني بريغوجين قائد مجموعة «فاغنر»، مدبراً.

وصرح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحفيين «من البديهي أنه يجري النظر في روايات مختلفة، من بينها رواية، تعرفون ما نتحدث عنه، لنقل، عمل مدبر».

ورداً على سؤال عما إذا كانت المنظمة الدولية للطيران المدني ستحقق في الحادث، قال بيسكوف إن الملابسات جعلت الأمر مختلفاً، لكنه حذر من أن المحققين لم يتوصلوا بعد إلى نتائج رسمية بشأن ما حدث بالضبط.

وأضاف «دعونا ننتظر نتائج التحقيق الروسي».

وتحطمت في شمالي العاصمة الروسية موسكو طائرة خاصة من طراز «إمبراير» كان يستقلها بريغوجين من العاصمة الروسية إلى مدينة سان بطرسبرغ، مما أسفر عن مقتل الأشخاص العشرة الذين كانوا على متنها، ومن بينهم اثنان من كبار قادة فاغنر وحراس بريغوجين الأربعة وطاقم مكون من ثلاثة أفراد، في 23 أغسطس الجاري.

ولا يزال سبب تحطم الطائرة غير معروف.

وقال بيسكوف «التحقيق جار، ولجنة التحقيق منخرطة في هذا الأمر»، مؤكداً أنه «لا مجال للحديث عن أي مشاركة دولية في هذه الحالة».