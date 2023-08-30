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روسيا تقصف أهدافاً عسكرية في أوكرانيا

آثار قصف في منطقة كييف
30 أغسطس 2023 16:55

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية قصفت بنجاح عدداً من أهداف القيادة والمخابرات الأوكرانية.
جاء هذا البيان بعد تعرض العاصمة الأوكرانية كييف لقصف خلال الليل.
واستيقظ سكان كييف عند الساعة 5,00 بالتوقيت المحلي (2,00 ت غ) على دوي انفجارات ناجمة عن المضادات الجوية التي استخدمت ضد الصواريخ التي أطلقت على العاصمة الأوكرانية.
وكتب سيرغي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف على تطبيق تلغرام «نتيجة لتساقط الحطام في منطقة شيفتشينكيفسكي في كييف...لقي شخصان حتفهما، وفق تقارير أولية»، مشيراً إلى إصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح ونقل شخصين إلى المستشفى.
من جهته، كتب فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، على تلغرام «عثر على رجلين متوفيين» في مبنى غير سكني في منطقة شيفتشينكيفسكي.
وكانت السلطات المدنية والعسكرية أفادت، في وقت سابق، أن الحطام سقط على منطقتي شيفتشينكيفسكي ودارنيتسكي في كييف، مما أدى إلى اندلاع حرائق فيهما، وأن الأجهزة المختصة توجهت إلى المكان.
وأضاف بوبكو: «بالإجمال، دمر أكثر من 20 هدفاً بوساطة قوات الدفاع الجوي» الأوكرانية.
وتعرضت مناطق أخرى في أوكرانيا، لا سيما أوديسا وميكولاييف في الجنوب، أيضاً لهجمات ليلية.
بحسب سلاح الجو الأوكراني، فإن كل صواريخ كروز الـ28 و15 من المسيرات الـ16 المتفجرة دمرتها المضادات الجوية الأوكرانية.
كما استهدفت منطقة دونيتسك (شرق) بصواريخ.

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المصدر: وكالات
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