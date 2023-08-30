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ردود فعل على استيلاء الجيش على السلطة في الغابون

جنود يعلنون الاستيلاء على السلطة في الغابون
30 أغسطس 2023 16:37

توالت ردود فعل دولية، اليوم الأربعاء، على إعلان ضباط من الجيش الاستيلاء على السلطة في الغابون.
وأعلن الجيش أنه وضع رئيس الغابون علي بونغو أونديمبا «قيد الإقامة الجبرية» محاطاً بعائلته وأطبائه.
وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن إن بلادها تراقب الوضع في الغابون عن كثب. وفرنسا كانت الدولة المستعمرة سابقاً للغابون.
ولدى فرنسا نحو 350 جندياً في الغابون.
ودعت وزارة الخارجية الصينية إلى حل الموقف في الغابون سلمياً، وقالت إنه يجب الحفاظ على السلامة الشخصية لبونغو. وكان بونغو قد زار الصين في أبريل الماضي.
وعبرت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها من الوضع وقالت إنها تأمل في استقراره.
ولم يصدر، حتى الآن، أي تعليق من الاتحاد الأفريقي.

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المصدر: وكالات
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