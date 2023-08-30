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اليونان: حريق "إفروس" هو الأكبر في الاتحاد الأوروبي

من مكافحة الحرائق
30 أغسطس 2023 11:29

 دمر حريق "إفروس" في شمال شرق اليونان 7ر808 كيلومتر مربع على الأقل، وهي مساحة أكبر من مدينة نيويورك، التي تشغل 2ر778 كيلومتر مربع، مما يجعله أكبر حريق في الاتحاد الأوروبي، منذ عام 2000، طبقا لبيانات صادرة عن وكالة "كوبرنيكوس" لإدارة الطوارئ. ونشأ الحريق بالقرب من مدينة "اليكساندروأوبولي" وسرعان ما انتشر عبر منطقة "إفروس"، مما تسبب في مقتل 20 شخصا على الأقل الأسبوع الماضي في أعنف حريق تشهده أوروبا هذا الصيف، والذي أججته الرياح العاتية ودرجات الحرارة المرتفعة، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأربعاء.

وأدى الحريق إلى احتراق مساحات خضراء واسعة وتدمير منازل وسبل العيش. وقال إيونيس زابوكيس، عمدة مدينة ""اليكساندروأوبولي" للصحيفة اليونانية "الحريق يهدأ الآن".

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وأضاف " خدمة الإطفاء تراقب الوضع الآن وتتدخل، في حالة اشتعال الحريق مجددا، والذي يحدث حصريا في غابة داديا"، مشيرا إلى أن مساهمة رجال الإطفاء الأجانب "كانت مهمة منذ لحظة وصولهم".

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
حريق
اليونان
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