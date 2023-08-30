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إعصار "ساولا" يضرب تايوان

أرشيفية
30 أغسطس 2023 11:08

ضرب إعصار "ساولا" القوي جنوب تايوان صباح اليوم الأربعاء، مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة، مما أدى إلى إغلاق المكاتب وإلغاء بعض الرحلات الجوية، قبل أن يتجه نحو هونج كونج.

وأغلقت السلطات في تايوان، حيث لم يصل أي إعصار إلى اليابسة منذ عام 2019، المكاتب والمدارس في أجزاء من كاوشيونج وبينجتونج وألغت أكثر من12 رحلة جوية، اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات إنها وضعت فرق الاستجابة لحالات الطوارئ في حالة تأهب.

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وذكر مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان أن الإعصار، الذي كان يقع على بعد نحو 190 كيلومترا (118 ميلا) قبالة أقصى جنوب تايوان حتى صباح اليوم الأربعاء، كان مصحوبا برياح مستدامة تبلغ سرعتها 191 كيلومترا في الساعة وعواصف تصل سرعتها إلى 234 كيلومترا (145 ميلا) في الساعة.

ومن المرجح أن يقترب إعصار ساولا، من هونج كونج بحلول يوم غد الخميس، بحسب مرصد هونج كونج. وتعتزم السلطات هناك إصدار أدنى درجة تحذير من الإعصار مساء اليوم الأربعاء.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين أن يصل الإعصار إلى اليابسة في قوانجدونج أو فوجيان يوم الجمعة وأصدر تحذيرا باللون البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى في نظامه للتحذير من الأحوال الجوية القاسية المكون من أربع درجات.

المصدر: وكالات
تايوان
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إعصار
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