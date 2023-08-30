قتلى وعشرات المفقودين بعد أمطار غزيرة في الصين

قضى أربعة أشخاص وفقد عشرات آخرون في أمطار غزيرة انهالت على جنوب غرب الصين الأسبوع الماضي، على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وقالت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية العامة، إن العواصف تسببت بفيضانات كبيرة غمرت خصوصاً مصنعاً للفولاذ يعمل فيه أكثر من 200 شخص.

وأضاف التلفزيون "إلى الان أحصيت وفاة أربعة أشخاص في الفيضانات فيما لا يزال 48 آخرون في عداد المفقودين" موضحة أن عمليات الإغاثة تتواصل.

في 21 أغسطس، تساقطت أمطار غزيرة على منطقة جينياغ الجبلية في إقليم سيشوان إلا انه لم تكن قد صدرت أي حصيلة حتى الآن.



وأمر الرئيس الصيني شي جينبينغ السلطات "القيام بكل ما في وسعها للبحث عن المفقودين ومساندة عائلاتهم".



وعرفت الصين أحوالاً جوية قصوى في الأشهر الأخيرة يفيد خبراء أنها ستصبح أكثر تواتراً بسبب التغير المناخي.

في يوليو قضى ما لا يقل عن 78 شخصاً في عاصفة هوجاء وفيضانات واسعة سجلت في شمال البلاد مع مرور الإعصار دوكسوري.