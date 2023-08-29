«الجامعة»: إطلاق قافلة مساعدات إنسانية إلى السودان

القاهرة (الاتحاد)

أعلنت جامعة الدول العربية عن إطلاق قافلة مساعدات إنسانية واجتماعية للشعب السوداني، مقدمة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب للتخفيف من الآثار الإنسانية والاجتماعية التي يشهدها السودان حاليًا جراء الأزمة.

وأوضحت الأمين العام المساعد، رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، في بيان لها أمس، أن هذه القافلة التي تضم 25 طناً من المواد الإغاثية تُعد الثانية من المساعدات التي تطلقها الجامعة العربية، بالتعاون مع الحكومة المصرية، تنفيذاً لقرار مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، لصالح الشعب السوداني.

وأكدت السفيرة أبو غزالة، مواصلة الجامعة العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء، والمجالس الوزارية العربية المتخصصة المعنية، تقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية للشعب السوداني، معربة عن أملها في سرعة إنهاء هذه الأزمة ليستكمل السودان مسيرة التنمية بشكل مستدام.