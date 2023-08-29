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تونس: تمديد حبس نائب رئيس «النهضة» 4 أشهر

تونس: تمديد حبس نائب رئيس «النهضة» 4 أشهر
30 أغسطس 2023 00:54

تونس (وكالات)

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قرّر القضاء التونسي تمديد توقيف رئيس الوزراء، نائب رئيس حركة «النهضة» الإخوانية، علي العريض، لمدة 4 أشهر إضافية على ذمة قضية «التسفير إلى بؤر الإرهاب». وقالت مصادر قضائية، إن «قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر قراراً بتمديد التوقيف التحفظي لفترة ثانية مدّتها 4 أشهر إضافية بحق رئيس الوزراء الأسبق علي العريض الموقوف على ذمة قضية التسفير إلى بؤر الإرهاب».
وأوضحت المصادر أن «قرار التمديد شمل عدداً من المتهمين الموقوفين على ذمّة القضية نفسها، وهم عدد من القيادات الأمنية السابقة بوزارة الداخلية، من بينهم رئيس فرقة حماية الطائرات سابقاً عبدالكريم العبيدي، والمشرف على الجهاز السري لحركة النهضة، فتحي البلدي، والقيادي بتنظيم أنصار الشريعة المحظور، سيف الدين الرايس».
وفي ديسمبر الماضي، أصدر قاض تونسي أمراً بحبس علي العريض نائب رئيس حزب «النهضة»، فيما يعرف بملف تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر.

تونس
حركة النهضة
القضاء التونسي
حركة النهضة الإخوانية
مكافحة الإرهاب
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