«الرئاسي الليبي»: نسعى لإجراء انتخابات شفافة وشاملة

حسن الورفلي (بنغازي)

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس، السعي إلى إنهاء كل المراحل الانتقالية عبر انتخابات شفافة يشارك فيها جميع الليبيين.

وقال المنفي، خلال لقائه أمس، بول سولير المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا في طرابلس:

«نسعى إلى إنهاء كل المراحل الانتقالية عبر انتخابات شفافة يشارك فيها كل الليبيين، دون إقصاء أو تهميش وذلك بدعم مخرجات لجنة 6+6».

وأكد «توسعة المشاركة والحوار لتذليل ما تبقى من نقاط مختلف عليها، وضرورة توحيد كل المؤسسات لتسهيل إجراء الانتخابات وقبول نتائجها».

وأشار المنفي إلى «تعزيز التوافقات المنجزة لتشمل المؤسسات المعنية والقوى السياسية الفاعلة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي».

وأعرب عن «تقديره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاهتمامه بالملف الليبي، ودعوته للمشاركة بمؤتمر باريس للسلام الذي سينعقد في نوفمبر القادم».

بدوره، أشاد المبعوث الفرنسي بعمل اللجنة المالية العليا، والتقدم في ملف توحيد المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية.

وفي يوليو الماضي، أصدر المجلس الرئاسي قرارا بتشكيل «لجنة مالية عليا لمتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل»، بعد تصاعد الخلاف بشأن عدالة توزيع الثروات الليبية.

وجاء في القرار أن اللجنة يرأسها المنفي، وبعضوية 17 آخرين يمثلون الأطراف الليبية.

وفي سياق متصل، يعكف المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، على إقناع الأطراف الرئيسية في ليبيا بعقد لقاء موسع يهدف لحل الأزمة السياسية والتوصل لاتفاق شامل يتضمن التوافق على الصيغة النهائية لمشاريع القوانين الانتخابية التي صاغتها لجنة «6+6»، وتوحيد السلطة التنفيذية الليبية، بحسب ما أكده مصدر أممي مسؤول لـ«الاتحاد».

وعاد باتيلي إلى طرابلس، أمس الأول، وذلك بعد مشاركته في جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة حول ليبيا والتي قدم خلال إحاطته التي تضمنت رؤيته لمعالجة الانسداد السياسي في المشهد الليبي.

وأوضح المصدر الأممي أن باتيلي سيعكف خلال الأيام القادمة على عقد سلسلة اجتماعات مع القادة السياسيين والعسكريين البارزين في البلاد، وذلك للتأكيد على ضرورة الحفاظ على الهدوء العسكري الذي تشهده ليبيا عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، مع ضرورة التأكيد على عقد لقاء بين الأطراف السياسية الفاعلة للتوصل لرؤية حل سياسي للأزمة.