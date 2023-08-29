الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي لإنهاء الإرث النووي المدمر للبشرية.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة وجهها إلى العالم بمناسية اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية الذي يوافق 29 أغسطس من كل عام.. من أن وضع هذا الإرث يُنذر بإبادة محققة في ظل ما أسماه "بالمستويات المقلقة من تنامي انعدام الثقة والانقسام على الصعيد العالمي".

وأشار إلى أن العالم لا يزال يشهد تخزين ما يقرب من 13 ألفا من الأسلحة النووية، تعمل البلدان التي تمتلكها على تحسين دقتها ومدى وصولها وقوتها التدميرية، وهو ما ينذر بإبادة محققة.

وكشف بأن هناك أكثر من 2000 تجربة نووية منذ عام 1945، تسببت في معاناة مرعبة للناس، وتسميم الهواء، وتدمير البيئة الطبيعية في جميع أنحاء العالم.

وتضمن إحتفاء الأمم المتحدة باليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية قيام مكتبها المعني بشؤون نزع السلاح بالتعاون مع بعثة كازاخستان الدائمة لدى الأمم المتحدة واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بتنظيم مسيرة رمزية في مقر المنظمة الدولية في نيويورك بمشاركة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي، والممثلة الدائمة لكوستاريكا مارتيزا تشان فالفيردي، ووكيلة الأمين العام والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، والأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية روبرت فلويد.

وتهدف المسيرة إلى تشجيع الشباب من مختلف أنحاء العالم على المشاركة في حملة مسيرة لقطع 8.29 كيلومتر أو السير 10.9 آلاف خطوة للاحتفال باليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية حيث يتم الترويج لهذه الحملة عبر هاشتاغ StepUpDisarmament#.وفي بيانه أمام الجمعية اليوم بهذه المناسبة، حث تشابا كوروشي، على مواصلة العمل الدولي من أجل إيجاد عالم خال من التهديد النووي، كما دعا إلى تبني نهج محوره الإنسان لنزع السلاح يركز على منع المعاناة والدمار البيئي الذي لا طائل منه، فضلا عن تطبيق هذا النهج عبر عملية شاملة ومتكاملة ومتعددة الأطراف.

واعتبرت وكيلة الأمين العام والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بمثابة شهادة بارزة على التصميم الموحد للمجتمع الدولي بهدف تحويل التجارب النووية إلى ماضٍ، وإلى حماية الإنسانية والبيئة البشرية .