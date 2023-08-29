مقتل جندي فرنسي بعملية لمكافحة الإرهاب في العراق

باريس (وكالات)

أعلنت الرئاسة الفرنسية «الإليزيه»، أمس، مقتل جندي من القوات الخاصة وإصابة عدد آخر، في عملية لمكافحة الإرهاب بالعراق. وقالت، في بيان، إن «الرقيب نيكولا مازييه من فرقة المظليين رقم 10، قُتل الاثنين في العراق بينما كانت وحدته تدعم وحدة عراقية في عملية لمكافحة الإرهاب».

وبحسب البيان: «أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعمه للوحدة المشاركة في العملية، وخاصة رفاق الرقيب مازييه الذين أصيبوا إلى جانبه».

وجدد ماكرون «عزم فرنسا على مكافحة الإرهاب إلى جانب العراق»، وفق البيان نفسه.

وتتولى فرنسا إلى جانب مشاركتها ضمن التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، مهام تدريب جنود عراقيين على القتال، حيث أعلنت جولة جديدة منها في يوليو الماضي خلال زيارة أجراها وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو إلى بغداد.

وبحسب تصريحات لوكورنو حينها، أطلق على الدورة اسم «كتيبة الصحراء»، وتمتد لعامين، وتضم 80 مدرباً فرنسياً سيتناوبون على تدريب ما يعادل 5 كتائب، أي 2100 عسكري عراقي.