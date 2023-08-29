الأربعاء 30 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الجيش اللبناني يمنع دخول مئات السوريين من المعابر غير الشرعية

أفراد من الجيش اللبناني (أرشيفية)
30 أغسطس 2023 00:53

بيروت (وكالات)

أخبار ذات صلة
الجيش اللبناني يحبط تسلل 850 سوريّاً عبر الحدود
الأردن.. 2582 لاجئاً سورياً عادوا إلى بلادهم في 7 أشهر

أكّد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، أمس، أن وحدات الجيش تقوم بجهد لمواجهة ظاهرة النزوح السوري الجديد إلى لبنان عبر معابر غير شرعية. وقال الوزير سليم، خلال لقائه اليوم وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، إن «وحدات الجيش تمكنت في الأسابيع الأخيرة من منع دخول المئات من السوريين إلى الأراضي اللبنانية من المعابر غير الشرعية». 
وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، «جرى خلال اللقاء تداول الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما موضوع النزوح السوري الجديد إلى لبنان الحاصل منذ ثلاثة أسابيع عبر معابر غير شرعية، وأهمية التنبه لهذا الأمر وردعه عبر مراقبة الحدود والتنسيق بين المؤسسات المعنية من أمنية وإدارية لضبط هذا الموضوع لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل المزيد من النزوح السوري».
وفي 10 أغسطس، أعلنت الخارجية اللبنانية أنها توصلت إلى اتفاق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن طلب بيروت الكشف عن بيانات اللاجئين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية.
وقال وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، إن «الاتفاق جاء ختاماً لمسار طويل من التفاوض بدأ منذ عام تقريباً، في لقاء ترأسه رئيس الوزراء مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، حيث توصلنا بموجبه إلى وعد مبدئي بتطوير التعاون بين الجانبين الأممي واللبناني».
ووصف بوحبيب المعلومات الأممية عن اللاجئين السوريين بـ«السيادية»، في إطار حق الدول في معرفة هوية المقيمين على أراضيها، مؤكداً أن الاتفاق يخدم مصلحة الطرفين، اللبناني والأممي، والدول المانحة، على حد قوله.

الجيش اللبناني
لبنان
سوريا
الحكومة اللبنانية
اللاجئين السوريين
آخر الأخبار
فافرينكا يتمسك بالتنس بعد «الأربعين»!
الرياضي
فافرينكا يتمسك بالتنس بعد «الأربعين»!
اليوم 12:01
لاعبو اتحاد كلباء يزورون مدارس الشارقة
الرياضي
لاعبو اتحاد كلباء يزورون مدارس الشارقة
اليوم 12:00
30 مليون يورو تنقل بافارد الى الإنتر
الرياضي
30 مليون يورو تنقل بافارد الى الإنتر
اليوم 11:57
"جي 42" تطلق "جيس" المُحول التوليدي للدردشة باللغة العربية الأعلى جودة في العالم
الإمارات
"جي 42" تطلق "جيس" المُحول التوليدي للدردشة باللغة العربية الأعلى جودة في العالم
اليوم 11:55
فينيسيوس يخرج من قائمة «السامبا»
الرياضي
فينيسيوس يخرج من قائمة «السامبا»
اليوم 11:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©