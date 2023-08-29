«القيادة الرئاسي» يدعو لاتخاذ مواقف حازمة ضد «الحوثي» لتعزيز السلام

عدن (الاتحاد)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد محمد العليمي، التزام المجلس والحكومة بدعم جهود المبعوث الأممي بموجب المرجعيات المتفق عليها، مشدداً على أهمية اعتماد الأمم المتحدة آليات دقيقة للوضع اليمني، بما في ذلك رصد خروقات الحوثي، والبناء عليها لاتخاذ مواقف حازمة لتعزيز فرص السلام.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي، بقصر «معاشيق» في عدن أمس، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، بحضور رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك.

واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من المبعوث الأممي، إلى إحاطة بشأن اتصالاته الأخيرة على المستويين المحلي والإقليمي، والجهود الرامية لاستئناف العملية السياسية. وتطرق اللقاء إلى مسارات عمل مكتب المبعوث الأممي الخاص خلال الفترة المقبلة في المجالات العسكرية، والإنسانية، والاقتصادية، والسياسية ضمن جهوده المنسقة مع الحلفاء الإقليميين، والشركاء الدوليين لإطلاق عملية تفاوضية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والاستقرار والتنمية.

وفي اللقاء، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بدعم جهود المبعوث الأممي بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً، ودولياً، لإحياء مسار السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية على الشعب اليمني. وشدد على أهمية اعتماد الأمم المتحدة آليات وتوصيفات دقيقة للوضع اليمني، بما في ذلك رصد خروقات الحوثي، والبناء عليها في اتخاذ مواقف حازمة لتعزيز فرص السلام، وردع انتهاكاتها للقوانين والأعراف الوطنية والدولية.