العاصفة «إداليا» تتحول إلى إعصار وتهدد ساحل فلوريدا

ازدادت شدة العاصفة إداليا اليوم الثلاثاء وتحولت إلى إعصار مع توجهها ببطء نحو ساحل خليج فلوريدا حيث أصدر مسؤولون أوامر إخلاء ومناشدات لملايين السكان للاستعداد واتخاذ الإجراءات الاحترازية قبل وصول ما يمكن أن يكون إعصارا من الفئة الثالثة عند بلوغه اليابسة غدا الأربعاء.

وأفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير ومقره ميامي بأن إداليا من المتوقع أن يشتد على نحو مطرد قبل أن يضرب اليابسة صباح الغد.

وحث رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا سكان الولاية المقيمين في المناطق المنخفضة على تنفيذ أوامر الاحتماء باللجوء إلى المناطق المرتفعة، محذرا من أن اشتداد العاصفة ربما يتسبب في فيضانات تهدد الأرواح.

وقال ديسانتيس في إفادة صحفية صباح اليوم الثلاثاء "إن أُمرتم بالإجلاء، فعليكم فعل ذلك الآن". وأضاف أن أوامر الإجلاء صدرت في 22 مقاطعة وتم فتح أكثر من 20 ملجأ للطوارئ.

وقال المركز إن إداليا تحولت إلى إعصار في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن تصل إلى مستوى إعصار من الفئة الثالثة، وهو ما يوصف بأنه إعصار هائل ، برياح تصل سرعتها إلى 179 كيلومترا في الساعة على مقياس سفير-سمبسون الذي يتألف من خمس درجات عند الوصول إلى فلوريدا غدا الأربعاء.