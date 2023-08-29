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3 قتلى في تحطم مروحية في روسيا

3 قتلى في تحطم مروحية في روسيا
29 أغسطس 2023 20:30

أعلن حاكم منطقة تشيليابينسك الروسية الثلاثاء مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في تحطم مروحية تابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) في الأورال.
وقال أليكسي تيكسلر عبر تلغرام "تحطمت مروحية من طراز مي-8 في منطقة سوسنوفسكي"، مضيفا أن "المروحية تابعة للمفرزة الجوية التابعة لجهاز الأمن الفدرالي".
وتابع المسؤول "بحسب المعلومات الأولية قتل ثلاثة أشخاص".
وأكد الفرع المحلي لوزارة حالات الطوارئ الروسية عبر تلغرام العثور على ثلاث جثث في مكان الحادث حيث اندلع حريق تمت السيطرة عليه.
ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي العامة عن مسؤول إنقاذ إنّ المروحية كانت في "رحلة تدريب منتظمة" قبل "تحطمها في الغابة"، مرجّحا أن يكون الحادث ناجماً عن "عطل في المعدات".

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المصدر: آ ف ب
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