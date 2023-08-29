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حريق غابات في اليونان يدمر أرضا بمساحة نيويورك

حريق غابات في اليونان يدمر أرضا بمساحة نيويورك
29 أغسطس 2023 19:54

قالت خدمة كوبرنيكوس لمراقبة تغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إن حريق غابات مستمر منذ 11 يوما في شمال شرق اليونان أتى على أرض مساحتها تفوق مساحة مدينة نيويورك الأميركية.
وانتشر الحريق الذي بدأ قرب مدينة ألكساندروبوليس، وزادت قوته بفعل الرياح العاتية والطقس الحار، بشكل سريع في أنحاء منطقة إيفروس مما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل الأسبوع الماضي، في أكثر حرائق الغابات إزهاقا للأرواح بأوروبا هذا الصيف. وحول مساحات شاسعة من الأراضي الخضراء إلى أرض محترقة فضلا عن تدمير منازل.
وذكرت خدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ في منشور على منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، أن الحريق أتى على 808.7 كيلومتر مربع من الأرض، في حين أن مساحة مدينة نيويورك تصل إلى 778.2 كيلومتر مربع.
وقالت كوبرنيكوس الأسبوع الماضي إن هذا كان أكبر حريق على الإطلاق نشب في أوروبا منذ أعوام.

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