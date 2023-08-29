الاتحاد الأوروبي يرسل طائرات لليونان لمكافحة الحرائق

قالت المفوضية الأوروبية إن اليونان استقبلت 12 طائرة حتى الآن من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في مكافحة أكبر حرائق غابات في الكتلة الأوروبية منذ بدء تسجيل البيانات خلال عام 2000 .وساعدت الطائرات الـ11 ومروحية، بعد أن بلغ العدد ثمان طائرات الأسبوع الماضي، وجاءت من كرواتيا والسويد وإسبانيا وقبرص وألمانيا والسويد لإخماد الحرائق التي امتدت على مساحة أكثر من 81 ألف هيكتار.

وبالإضافة لذلك، أرسلت ست دول أوروبية ست فرق برية لمكافحة الحرائق من خلال آلية الحماية المدنية الأوروبية، التي تعد منصة لتنسيق موارد الطوارئ ومشاركتها. ويشار إلى أن هذه المرة الثانية التي تتلقى فيها اليونان مساعدة لمكافحة الحرائق هذا الصيف.