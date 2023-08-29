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العاصفة المدارية "إيداليا" تتحول إلى إعصار

العاصفة المدارية إيداليا تتحول إلى إعصار
29 أغسطس 2023 16:21

اشتدت قوة العاصفة المدارية إيداليا وتحولت الى إعصار الثلاثاء فيما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية اشتدادها لتصبح "في غاية الخطورة" قبل أن تصل إلى اليابسة في ولاية فلوريدا الأميركية.

وقال المركز الوطني للأعاصير في تحذير عام عند الساعة 0900 ت غ "إيداليا الآن تحولت الى إعصار. من المتوقع أن تشتد بسرعة لتتحول إلى إعصار خطير جدا قبل وصوله إلى اليابسة الأربعاء".

عادة ما تكون الأعاصير الكبرى من الفئة 3 أو أعلى على مقياس سافير-سيمسون المكون من خمسة درجات وهي عواصف يقول المركز الوطني للأعاصير إنها يمكن أن تسبب أضرارا "مدمرة" و"كارثية".

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وفي وقت صدور التحذير، كانت إيداليا على بعد حوالي 370 ميلا (600 كيلومتر) جنوب غرب تامبا بولاية فلوريدا، مصحوبة برياح تبلغ سرعتها القصوى 75 ميلا في الساعة (120 كيلومترا في الساعة).

وحذّر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس من أن العاصفة قد تكون لها تداعيات كبيرة على امتداد خليج المكسيك. وقال في مؤتمر صحافي إن على الأهالي الاستعداد لتدابير إخلاء.

المصدر: وكالات
فلوريدا
عاصفة
إعصار
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