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عربي ودولي
أوكرانيا تحرز تقدماً على الجبهة الجنوبية
أرشيفية
29 أغسطس 2023 13:35
قالت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إن قواتها تخترق خطوط الدفاع قرب قرية روبوتين الواقعة على الجبهة الجنوبية والتي أعلنت استعادة السيطرة عليها الإثنين.
وقال الناطق العسكري أندريه كوفاليوف إن القوات الأوكرانية تتقدم بشكل أكبر في منطقة زابوريجيا.
وصرح لوسائل إعلام رسمية الثلاثاء أن "القوات الأوكرانية حققت تقدماً في اتجاه نوفودانيليفكا إلى فيربوف" متحدثاً عن قريتين صغيرتين في المنطقة".
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