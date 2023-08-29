الحكومة الألمانية تجتمع في قصر ميسبرج بعد مرور عامين على ولاية شولتس

تجتمع أحزاب الائتلاف الثلاثي الألماني الحاكم لإجراء مناقشات مغلقة في قصر ميسبرج في شرقي ألمانيا اليوم الثلاثاء بعد عامين من ولاية حكومة المستشار أولاف شولتس التي تستمر أربع سنوات.

وسيستخدم مجلس الوزراء الاجتماع الذي يستمر يومين بعيداً عن أعين الجمهور للتحضير للنصف الثاني من ولايته الحالية.

وسينصب تركيز المناقشات على التعامل مع الوضع الاقتصادي الصعب الحالي.

وتريد الحكومة يوم الأربعاء تمرير قانون لمزيد من النمو الاقتصادي صاغه وزير المالية كريستيان ليندنر. يشار إلى أن مناقشات مجلس الوزراء في ميسبرج هي محادثات مغلقة، دون حضور أي صحفيين حتى المؤتمر الصحفي الختامي. ويستخدم القصر أيضاً كمقر ضيافة حكومي.