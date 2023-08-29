إطلاق نار بجامعة في ولاية نورث كارولينا الأميركية

فتح مسلح النار في جامعة بولاية نورث كارولينا الأميركية، الاثنين، مما أسفر عن مقتل أحد أعضاء هيئة التدريس.

وأطلقت أعيرة نارية بمختبر في حرم جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل بعد وقت قصير من الساعة 0100 مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين، وفقاً لموظفي الجامعة والسلطات المحلية.

وحذرت الجامعة والشرطة الطلاب والموظفين من "شخص مسلح وخطير في الحرم الجامعي أو بالقرب منه" وطلبوا منهم البحث عن ملجأ للاحتماء به في مباني الجامعة.

وتحصنوا في قاعات المحاضرات والمكاتب. وبعد ساعة ونصف الساعة نجحت الشرطة في اعتقال مطلق النار المشتبه به. وفي حوالي الساعة 0415 مساء، أعلنت الشرطة انتهاء حالة الطوارئ.

وكانت الدوافع وراء إطلاق النار غير واضحة في البداية. ولم تكن هناك مؤشرات على وقوع مزيد من الوفيات أو الإصابات.

وأعرب رئيس الجامعة، كيفن جوسكيفيتش عن "صدمته وحزنه" في بيان. وقال: "يحزنني أن أبلغكم أن أحد أعضاء هيئة التدريس لدينا قتل في إطلاق النار هذا. نحن ننتظر تأكيداً بأنه تم الاتصال بأقرب الأقارب قبل أن نشارك المزيد من المعلومات".

وهناك حوالي 30 ألف طالب في الجامعة في تشابل هيل، أقدم جامعة حكومية في الولايات المتحدة. وبعد الحادث، تم إلغاء جميع الأحداث المقررة في الحرم الجامعي لليوم الثلاثاء.