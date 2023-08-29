مناورة مشتركة بين واشنطن وسول وطوكيو جنوب شبه الجزيرة الكورية

قال مسؤولون إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أجرت مناورة دفاع صاروخي ثلاثية في المياه الدولية جنوب شبه الجزيرة الكورية اليوم الثلاثاء رداً على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ فضائي الأسبوع الماضي.

وجرت المناورات جنوب جزيرة جيجو جنوبي البلاد بعد أن فشلت محاولة بيونج يانج إطلاق صاروخها تشوليما1-، الذي يحمل قمراً اصطناعياً للاستطلاع العسكري، يوم الخميس الماضي، وهو ثاني فشل لها هذا العام، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

واختبرت المناورات أنظمة تبادل المعلومات الخاصة بهم كجزء من الجهود المبذولة لتشغيل نظام لتبادل بيانات التحذير من الصواريخ الكورية الشمالية في الوقت الفعلي بين الدول الثلاث بحلول نهاية هذا العام كما أكد قادتها في قمة عقدت في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت آخر مرة أجرت فيها الدول الثلاث مثل هذه المناورات للدفاع الصاروخي في يوليو الماضي.