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زلزال بقوة 7.1 يضرب جزيرة بالي في إندونيسيا

زلزال
29 أغسطس 2023 07:16

 قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إن زلزالاً بلغت قوته سبع درجات وقع في عمق البحر شمال جزيرتي بالي ولومبوك في إندونيسيا في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، مما دفع السكان إلى الهروب من المباني.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على بعد 203 كيلومترات شمالي ماتارام بإندونيسيا وعلى عمق 516 كيلومتراً تحت سطح الأرض.
وقدرت الهيئة الأميركية للمسح الجيولوجي أن قوة الزلزال 7.1 درجة.
وقال النظام الأميركي للتحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) إنه لا توجد تهديدات بحدوث تسونامي نتيجة للزلزال.

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شعر السكان بالزلزال قبل الساعة الرابعة صباحاً (بالتوقيت المحلي). وقالت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية، إن الزلزال وقع الساعة (2000 بتوقيت جرينتش) عبر المناطق الساحلية في بالي ولومبوك، وأعقبه زلزالان بقوة 6.1 و6.5 درجة.

وقالت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية إنه لم ترد بعد تقارير عن وقوع أضرار.
وقال المتحدث باسم الوكالة "الزلزال عميق لذا من المفترض ألا يكون مدمراً".

المصدر: وكالات
زلزال
بالي
إندونيسيا
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