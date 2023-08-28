الصومال يدعو مؤسسات الإغاثة إلى تنمية المناطق المحررة من الإرهاب

مقديشو (الاتحاد)

دعا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أمس، المؤسسات الإغاثية المحلية والإقليمية والدولية للمساهمة في تنمية المناطق المحررة من قبضة الإرهاب.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئيس شيخ محمود في ختام فعاليات مؤتمر المجلس الاستشاري الصومالي السابع بشأن العديد من الملفات المهمة، أبرزها استكمال عمليات تحرير المناطق المتبقية من أيدي ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية بحسب وكالة الأنباء الصومالية «صونا».

ودعا الرئيس الصومالي إلى تعزيز المصالحة والسلام وإنهاء الانقسام الداخلي ووقف المعارك الأهلية في مدينة «لاسعانود» والجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل ينهي الانقسام بين الأطراف المعنية.

وأشار إلى أنه تم التوصل إلى بدء العمليات العسكرية الرامية إلى استعادة المناطق الريفية في ولايات «جوبالاند» و«جنوب الغرب» وقرى ضفاف نهر شبيلي بولاية «هيرشبيلي».

وناقش المشاركون وفقاً للبيان استقرار المناطق المحررة وإيصال الخدمات الأساسية، وتوحيد استراتيجية مكافحة الإرهاب والتطرف.