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ليبيا: «6+6» تبحث تعديل مشاريع قوانين الانتخابات

ليبيا: «6+6» تبحث تعديل مشاريع قوانين الانتخابات
29 أغسطس 2023 01:10

حسن الورفلي (بنغازي)

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ناقشت اللجنة المُشتركة لإعداد قوانين الانتخابات في ليبيا «6+6»، أمس، الملاحظات حول مشاريع قوانين الانتخابات.
ورفع مجلس النواب الليبي طلباً إلى لجنة «6+6» لإدخال تعديلات على بعض قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة كي تكون مقبولة من كافة الأطراف، ويتم تفعيلها لتنظيم العملية الانتخابية التي تعمل الأمم المتحدة مع كافة الأطراف والمكونات الليبية لإجرائها خلال الأشهر المقبلة.
على جانب آخر، جددت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هارندل دعم بلادها لجهود المفوضية العليا الليبية للانتخابات لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة.
جاء ذلك خلال لقائها مع رئيس مجلس المفوضية العليا الليبية للانتخابات عماد السايح، حيث تم بحث آخر مستجدات العمليات الانتخابية واستعدادات المفوضية لتنفيذها.
وأشارت مفوضية الانتخابات إلى أن اللقاء بحث سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاح الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية، وتقديم الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات الليبية.

ليبيا
الانتخابات الليبية
مجلس النواب الليبي
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