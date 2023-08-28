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السعودية تعلن سقوط طائرة عسكرية خلال مهمة تدريبية ونجاة طاقمها

أرشيفية
29 أغسطس 2023 01:10

الرياض (الاتحاد) 

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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس، سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع «تورنيدو» خلال مهمة تدريبية بالمنطقة الشرقية ونجاة طاقمها. 
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»: إنه «عند الساعة 15:44 من مساء الاثنين سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع تورنيدو أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران». وأكد العميد المالكي نجاة الطاقم الجوي بعد استخدام كرسي النجاة، كما أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة. 
وأضاف المالكي أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.

السعودية
وزارة الدفاع السعودية
تركي المالكي
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