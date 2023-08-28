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الجيش اللبناني يحبط تسلل 850 سوريّاً عبر الحدود

فتاة سورية أمام خيمة أسرتها بمخيم للاجئين جنوب لبنان (أرشيفية)
29 أغسطس 2023 01:10

بيروت (الاتحاد) 

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أعلن الجيش اللبناني، أمس، إحباط محاولة تسلل نحو 850 سورياً بطريقة غير قانونية عبر الحدود إلى البلاد خلال أسبوع.
وأوضح الجيش في بيان، أنه «في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 850 سورياً عند الحدود اللبنانية السورية».
وفي بيان الأسبوع الماضي، أعلن الجيش اللبناني إحباط محاولة تسلل نحو 700 سوري عبر الحدود إلى البلاد خلال أسبوع.
ويواجه لبنان صعوبة في ضبط الحدود مع سوريا نظراً لطولها إذ تبلغ نحو 375 كيلومتراً، إضافة إلى تداخلها في كثير من المواقع، لا سيما في محافظة البقاع.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون شخص نحو 880 ألفاً منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية.

لبنان
الجيش اللبناني
سوريا
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