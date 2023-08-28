ترامب يعلّق على تحديد موعد محاكمته الجنائية

ندد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشدة، الاثنين، بالموعد الذي حددته قاضية لبدء محاكمته اتحادية في واشنطن بتهمة السعي إلى قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية التي انتهت بخسارته.

واتهم الرئيس السابق، على شبكته «تروث سوشل»، القاضية المعنية بأنها «تكره ترامب»، مؤكداً أنه سيتقدم بطعن.

ووصف ترامب قرار القاضية بأنه «تدخل انتخابي» في معركة 2024.

حددت القاضية الاتحادية تانيا تشوتكان، في وقت سابق الاثنين، الرابع من مارس 2024، موعداً لبدء المحاكمة الجنائية للرئيس الأميركي السابق.

وقالت القاضية تشوتكان «للجمهور الحق في التوصل إلى حل سريع وفعال لهذه القضية».

وحددت القاضية هذا الموعد خلال جلسة حسمت فيها بين اقتراح المدعي الخاص جاك سميث وبين موعد آخر بعيد طالب به الدفاع عن ترامب.

كان سميث قد طلب تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس الأميركي الخامس والأربعين، بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، في الثاني من يناير 2024.

لكن وكلاء الدفاع عن الملياردير الجمهوري طلبوا بدء المحاكمة في أبريل 2026، بعد حوالى عام ونصف العام من انتخابات نوفمبر 2024.

نُشِرت، مساء الخميس، صورة جنائيّة لدونالد ترامب التُقِطت داخل سجن في ولاية جورجيا خلال التوقيف الوجيز للرئيس الأميركي السابق.

وهذه اللقطة التي يظهر فيها ترامب عبوساً وعاقداً حاجبَيه ومُحدّقاً في الكاميرا، ستُسجّل في التاريخ بوصفها أوّل صورة جنائيّة لرئيس أميركي سابق.