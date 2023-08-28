مشروع قانون عراقي ضد خطاب الكراهية

بغداد (الاتحاد)

أعلن رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أمس، إعداد مشروع قانون ضد خطاب الكراهية. وذكر بيان للحكومة العراقية أن «السوداني استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، والوفد المرافق له وبحثا القضايا والتحديات التي تواجه المجتمعات العربية والإسلامية بسبب خطابات الكراهية وبعض الممارسات التي تتجاوز على المعتقدات والأديان والمقدسات».

ونقل البيان عن السوداني قوله إن «موقف العراق الواضح تجاه الإساءة للمقدسات والمصحف الشريف، جاء انطلاقاً من ثوابته وتعبيراً عن التزاماته». وأشار السوداني بحسب البيان إلى «الخطوات التنفيذية للحكومة في إعداد مشروع قانون ضد الكراهية، يتبناه العراق ويقدمه إلى المنظمات والمحافل الدولية».

وأشار إلى «دور العراق الطبيعي والمحوري في تقريب وجهات النظر بين البلدان الإسلامية في المنطقة، وقناعته بأن الحوار هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة والعديدة»، كما دعا إلى ضرورة القيام بدور لمواجهة الظرف الصعب الذي يمر به السودان، وإنهاء معاناة شعبه.



