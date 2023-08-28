مصر: ملتزمون بدعم الدور الأممي لتسوية الأزمة اليمنية

القاهرة (وكالات)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، التزام بلاده بدعم دور الأمم المتحدة في تسوية الأزمة اليمنية، داعياً إلى وجود عملية سياسية جامعة لكافة الأطراف تحافظ على وحدة اليمن واستقراره.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير شكري، أمس، هانس جروندبرج، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وذلك للتباحث بشأن المستجدات الخاصة بالأزمة اليمنية، ودعم كافة الجهود الكفيلة للوصول إلى حلول مستدامة تلبي طموحات الشعب اليمني.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد، في بيان صحفي، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء التزام الجانب المصري بدعم دور الأمم المتحدة في اليمن، وما يتم بذله من جهود تستهدف ترسيخ مسار التهدئة ودعم إتمام الحل السياسي. وأضاف المتحدث أن المبعوث الأممي أطلع الوزير شكري على نتائج الاتصالات التي يقوم بها مع مختلف الأطراف اليمنية والإقليمية، حيث أكد الوزير شكري في هذا السياق ثوابت الموقف المصري تجاه أهمية دعم عملية سياسية جامعة لكافة الأطراف اليمنية، تحفظ وحدة الشعب اليمني وسيادته وسلامة أراضيه، وتُسهِم في ذات الوقت في التعامل مع شواغل الأشقاء في اليمن على الصعيد الاقتصادي، ومن الناحية الإنسانية.

ووفق البيان، أعرب المبعوث الأممي لليمن عن تقديره لجهود الجانب المصري على المسارين السياسي والإنساني لحلحلة الأوضاع وإنهاء الأزمة في اليمن، مثمناً استضافة مصر لأعداد كبيرة من اليمنيين على أراضيها ورعايتها لهم، وكذلك الدور المهم الذي اضطلعت به مصر في تيسير عملية تفريغ خزان «صافر» النفطي.