إيطاليا تعاني من تزايد عدد المهاجرين

روما (وكالات)

تكافح إيطاليا لاستيعاب وافدين من شمال أفريقيا والبلقان في الوقت الذي دعا فيه الصليب الأحمر المحلي لمزيد من الجهد في مواجهة «فوضى» الهجرة. وقال إيمانويل ريسيفاري، القائد في الشرطة المحلية أمس: إن أكثر من 4200 شخص وصلوا مطلع هذا الأسبوع إلى جزيرة لامبيدوزا في أقصى جنوب إيطاليا، مضيفاً أن السلطات تسيطر على الوضع رغم «العدد القياسي».

وفي تريستي قرب الحدود مع سلوفينيا، كان رئيس البلدية روبرتو ديبيازا أقل تفاؤلاً حيث شكا من تزايد عدد المهاجرين غير مسبوق، حسبما أفادت تقارير إعلامية. وقال «أتعامل مع مشكلات تتعلق بالمهاجرين من التسعينيات، رأيت كل شيء وأكثر، لكن لم أتخيل مثل هذا الأمر، المدينة في حالة طوارئ».

وسجلت إيطاليا وصول أكثر من 107500 شخص وصلوها عبر البحر منذ بداية العام حتى الآن مقارنة مع نحو 53000 في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويعود هذا الارتفاع جزئياً إلى زيادة عدد القُصر غير المرافقين لذويهم الذين يخوضون الرحلة البحرية المحفوفة بالمخاطر إلى إيطاليا، ووصل أكثر من 12000 منهم منذ أول يناير.

وفي لامبيدوزا، يتكدس المهاجرون الذين وصلوا عبر البحر في مكان يطلق عليه «نقطة توزيع» بقدرة استيعابية رسمية تبلغ بضع مئات قبل نقلهم إلى جزيرة صقلية الأوسع. وتكتظ المنشأة بشكل دائم حيث ذكرت وكالات أنباء إيطالية أمس أن بها نحو 3600 مهاجر. ويدير الصليب الأحمر الإيطالي المنشأة منذ أول يونيو بدلا من مؤسسة تعاونية تعرضت لانتقادات بسبب عدم قدرتها على تقديم الرعاية الكافية. وتعهدت الحكومة الإيطالية بتعقب مهربي البشر وحظرت أنشطة سفن الإنقاذ الخيرية واحتجزت ثلاثاً منها الأسبوع الماضي.

لكن مع مواجهة الدولة لانخفاض عدد السكان ونقص القوى العاملة رفعت أيضاً حصص الدخول للعمال المهاجرين غير الأوروبيين إلى 452000 للفترة من 2023-2025 مقارنة مع نحو 83000 في 2022.