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الاتحاد الأوروبي يتأهب لضم أعضاء جدد بحلول 2030

شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي
29 أغسطس 2023 01:10

سلوفينيا (وكالات) 

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ميشال يدعو الاتحاد الأوروبي للاستعداد للتوسع

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أمس، أن على الاتحاد أن يستعد لضم أعضاء جدد «بحلول 2030»، وذلك خلال مؤتمر في سلوفينيا.
وقال ميشال في منتدى بليد «بينما نقوم بإعداد الأجندة الاستراتيجية المقبلة للاتحاد الأوروبي، يجب أن نضع لأنفسنا هدفاً واضحاً، وأعتقد أن علينا أن نكون مستعدين - على كلا الجانبين - بحلول عام 2030 للتوسع»، مؤكداً أن هذا أمر «طموح ولكنه ضروري، وهذا يظهر أننا جادون».
وتترشح خمس دول في غرب البلقان (ألبانيا والبوسنة ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا) إضافة إلى أوكرانيا ومولدافيا لعضوية التكتل.
واعترف ميشال بأن «بطء المسار نحو الاتحاد الأوروبي خيب آمال كثيرين، سواء في المنطقة أو داخل الاتحاد الأوروبي».
وأعلن أن القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان ستحظى «بدعم من المجلس الأوروبي» يومي 14 و15 ديسمبر المقبل.

الاتحاد الأوروبي
سلوفينيا
ألبانيا
البوسنة
مقدونيا
‏الجبل الأسود
صربيا
شارل ميشال
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