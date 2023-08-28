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استنفار في الصين وطاجيكستان بسبب الفيضانات

استنفار في الصين وطاجيكستان بسبب الفيضانات
29 أغسطس 2023 01:10

عواصم (وكالات) 

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أعلنت السلطات الصينية أنه تم إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف شخص بعد هطول أمطار غزيرة على أجزاء من مقاطعة هونان في وسط البلاد، فيما قضى 13 شخصاً على الأقل وسط طاجيكستان بسبب الفيضانات.
تفصيلاً، ذكر مركز السيطرة على الفيضانات والجفاف في بيان بثته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، أن الأمطار الغزيرة التي تضرب شمال غربي هونان منذ يوم السبت الماضي، أدت إلى إطلاق الاستجابة لطوارئ الفيضانات في محافظات سانغتشي وشيمن ويونغشون ومدينة تشانغجياجيه.
وأسفرت الأمطار الغزيرة عن فيضانات في المناطق المنخفضة في البلدة الرئيسية بمحافظة سانغتشي، مما أدى إلى غمر بعض المساكن الريفية. 
كما توقفت الحركة على الطرق على طول نهر ليشوي بسبب الفيضانات، وتعرضت العديد من الطرق على مستوى المحافظة ومراكز القرى لدرجات متفاوتة من الانهيار بسبب غزارة هطول الأمطار.
إلى ذلك، قضى 13 شخصاً على الأقل إثر هطول أمطار غزيرة في وسط طاجيكستان، بالقرب من دوشانبي، وفق ما أعلنت أمس السلطات الطاجيكية، الذي غالباً ما يتعرض لكوارث طبيعية.
وذكر بيان مقتضب نشر على الموقع الإلكتروني لرئيس البلاد إمام علي رحمن: «بسبب الأمطار الغزيرة، وقعت كارثة طبيعية أمس تسببت في مصرع 13 شخصاً، من بينهم 11 في فاهدات و2 في روداكي».
وبعث الرئيس، تعازيه إلى عائلات ضحايا هذه الكارثة الطبيعية التي تعد من بين الأكثر فتكاً في السنوات الأخيرة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الطوارئ في طاجيكستان إن «الأمطار الغزيرة التي هطلت في 27 أغسطس تسببت في سيول طينية وانهيارات صخرية وانزلاقات تربة» في عشرات المدن.
وأشارت إلى أن «خطر انزلاقات التربة والسيول الطينية والانهيارات الصخرية لا يزال مرتفعاً».
وفي فبراير، لقي 19 شخصاً حتفهم في انهيارات ثلجية في طاجيكستان، الدولة المتاخمة لأفغانستان والصين.

 

الصين
الفيضانات
طاجيكستان
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