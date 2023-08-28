الثلاثاء 29 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

فنلندا تعتزم تعزيز الإنفاق على المجال الدفاعي

جندي فنلندي يستخدم مدفعًا ميدانيًا (رويترز)
29 أغسطس 2023 01:10

هلسنكي (وكالات) 

أخبار ذات صلة
الناتو: أوكرانيا من يقرّر شروط التفاوض مع روسيا

تعتزم فنلندا، الدولة المنضمة حديثاً لحلف شمال الأطلسي، إنفاق 2.3% من ناتجها المحلي الإجمالي على المجال الدفاعي العام المقبل، حسب تأكيد وزارة الدفاع، أمس.  وكانت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» البالغ عددها 31، قد وافقت في يوليو على إنفاق 2% على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.
وقال الحلف إنه كان قد وضع نسبة الـ 2% في السابق باعتبارها هدفاً يسعى لتحقيقه بمرور الوقت، لكن لم تحقق هذا الهدف سوى سبع دول في 2022.
وانضمت فنلندا إلى الحلف في أبريل الماضي في تحول تاريخي في السياسة الدولة الأمنية.
وقالت إنها تعتزم إنفاق ستة مليارات يورو، أو 2.3% من ناتجها المحلي الإجمالي على المجال الدفاعي في عام 2024، وهو ما يقل بنحو 116 مليون يورو عن تقديراتها في العام الحالي.
وزاد الإنفاق على المجال الدفاعي في فنلندا بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية حتى قبل أن تصبح عضواً في حلف شمال الأطلسي.

فنلندا
حلف شمال الأطلسي
الناتو
آخر الأخبار
حريق غابات في اليونان يدمر أرضا بمساحة نيويورك
عربي ودولي
حريق غابات في اليونان يدمر أرضا بمساحة نيويورك
اليوم 19:54
مذكرة تفاهم بين الإمارات والصين لدعم وتعزيز مكانة الخيول العربية
الرياضي
مذكرة تفاهم بين الإمارات والصين لدعم وتعزيز مكانة الخيول العربية
اليوم 19:29
إعلان ترتيبات بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة
الرياضي
إعلان ترتيبات بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة
اليوم 19:27
العين يطالب بـ«صافرة أجنبية» لمباراتي الشارقة وعجمان
الرياضي
العين يطالب بـ«صافرة أجنبية» لمباراتي الشارقة وعجمان
اليوم 19:23
أرشيفية
الإمارات
أمطار مصحوبة بالبرد على مناطق بالدولة
اليوم 19:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©