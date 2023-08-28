فنلندا تعتزم تعزيز الإنفاق على المجال الدفاعي

هلسنكي (وكالات)

تعتزم فنلندا، الدولة المنضمة حديثاً لحلف شمال الأطلسي، إنفاق 2.3% من ناتجها المحلي الإجمالي على المجال الدفاعي العام المقبل، حسب تأكيد وزارة الدفاع، أمس. وكانت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» البالغ عددها 31، قد وافقت في يوليو على إنفاق 2% على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.

وقال الحلف إنه كان قد وضع نسبة الـ 2% في السابق باعتبارها هدفاً يسعى لتحقيقه بمرور الوقت، لكن لم تحقق هذا الهدف سوى سبع دول في 2022.

وانضمت فنلندا إلى الحلف في أبريل الماضي في تحول تاريخي في السياسة الدولة الأمنية.

وقالت إنها تعتزم إنفاق ستة مليارات يورو، أو 2.3% من ناتجها المحلي الإجمالي على المجال الدفاعي في عام 2024، وهو ما يقل بنحو 116 مليون يورو عن تقديراتها في العام الحالي.

وزاد الإنفاق على المجال الدفاعي في فنلندا بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية حتى قبل أن تصبح عضواً في حلف شمال الأطلسي.