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انهيار صخري يوقف حركة القطارات بين فرنسا وإيطاليا

انهيار صخري حدث في وادي بجبال الألب الفرنسية (أ ف ب)
29 أغسطس 2023 01:10

ليون (وكالات) 

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توقفت حركة القطارات أمس بين فرنسا وإيطاليا عبر جبال الألب، وستبقى معطلة حتى الغد على الأقل، بعد انهيار صخري ضخم في وادي موريان، في منطقة سافوا (وسط شرق فرنسا). 
وأمس الأول اصطدمت «عدة كتل صخرية يبلغ حجمها حوالى 700 متر مكعب» بحاجز تم تركيبه على طريق فرعي في «قطاع خاضع للمراقبة بشكل خاص»، وفق ما أوضحت محافظة سافوا في بيان.
وأدى هذا الانهيار إلى توقف حركة القطارات بين فرنسا وإيطاليا على خط شامبيري - تورينو، وكذلك القطارات المحلية في وادي موريان، بحسب الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد. ونبه وزير النقل الفرنسي كليمان بون إلى أن العودة إلى الوضع الطبيعي «ستستغرق عدة أيام».

فرنسا
إيطاليا
القطارات
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