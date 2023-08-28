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روسيا ترسل مقاتلتين لاعتراض مسيّرتين أميركيتين فوق القرم

طائرة مقاتلة روسية
28 أغسطس 2023 22:33

قالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا أرسلت طائرتين مقاتلتين، اليوم الاثنين، لاعتراض طائرتين مسيّرتين أميركيتين ومنعهما من انتهاك حدودها فوق البحر الأسود.
وورد في بيان للوزارة، على تطبيق «تلغرام»، أن الطائرتين المسيّرتين رُصدتا بالقرب من شبه جزيرة القرم وكانتا تتجهان إلى الحدود الروسية في مهمة استخباراتية.
وأوضح البيان «من أجل منع الانتهاك المحتمل لحدود الدولة الروسية والتصدي لسلوك الطائرتين المسيّرتين ومنعهما من تنفيذ عملية الاستطلاع الإلكترونية، حلقت مقاتلتان روسيتان من قوات الدفاع الجوي».
وأضاف البيان «نتيجة لتحركات القوات المسؤولة عن التصدي للطائرات، غيرت الطائرتان المسيّرتان الأميركيتان اتجاههما وغادرتا المنطقة التي كانت تجريان فيها الاستخبارات».
كانت روسيا أعلنت، أمس الأحد، أنها نشرت طائرة مقاتلة لمنع مسيّرة استطلاعية تابعة لسلاح الجو الأميركي من عبور حدودها فوق البحر الأسود.
ذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن وزارة الدفاع، أن طائرة عسكرية روسية (سو-30) رافقت طائرة الاستطلاع المسيرة (ريبر).
جاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أمس «مع اقتراب المقاتلة الروسية، حوّلت المسيّرة الأميركية مسارها بعيدا عن حدود دولة روسيا الاتحادية».

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المصدر: وكالات
روسيا
طائرة مقاتلة
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