5 قتلى بينهم رضيعة بغرق مهاجرين قبالة اليونان

لقيت امرأة وأربعة أطفال بينهم رضيعة حتفهم، اليوم الاثنين، في حادثي غرق في بحر إيجه قبالة اليونان في حين نجا 54 شخصا بعد أن أنقذهم خفر السواحل، وفق ما أعلن بافلوس ماريناكيس المتحدث باسم الحكومة.

وقع الحادث الأول في الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (منتصف الليل ت غ) قبالة جزيرة "ساموس" شرق بحر إيجه.

وقالت شرطة الميناء وبافلوس ماريناكيس إن سفينة دورية لخفر السواحل أنقذت 37 شخصا بينهم امرأة توفيت.

بعد ساعات عند قرابة الساعة 04,00 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين، "رصد خفر السواحل وأنقذوا 22 شخصا" قبالة جزيرة ليسبوس شمال شرق بحر إيجه "أربعة منهم كانوا متوفين"، وفقا لبيان شرطة الميناء.

وقال ماريناكيس، خلال مؤتمر صحفي، إن بين الضحايا "طفلا يبلغ ثماني سنوات ورضيعة في شهرها الحادي عشر وفتاة تبلغ ثماني سنوات وأخرى تبلغ 14 عاما".

ارتفع عدد الوافدين من طالبي اللجوء إلى اليونان عبر الحدود البحرية للبلاد هذا العام وخصوصا في أغسطس الجاري.

ونقلا عن أرقام وزارية، قال تلفزيون "اي ار تي" العام إن 1100 شخص وصلوا إلى اليونان في أغسطس مقارنة ب789 في يوليو و608 في يونيو. ووصل 10,790 مهاجرا ولاجئا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام مقابل 5,216 في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للتلفزيون نفسه.