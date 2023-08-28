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مالي.. إرهابيون يحاصرون مدينة مدرجة ضمن التراث العالمي

مدينة تمبكتو
28 أغسطس 2023 20:54

قال رئيس بلدية تمبكتو وسكان إن حصارا يفرضه إرهابيون منذ أسبوعين على المدينة الأثرية أدى إلى نقص في الغذاء والمساعدات مع تدهور الوضع الأمني في شمال وشرق مالي.
ويخيم العنف على تمبكتو، المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، منذ أن حررتها القوات الفرنسية من قبضة الإرهابيين في 2013.
وتصاعدت الاضطرابات، خلال العام الماضي، بفعل جماعات محلية موالية لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين بعد أن طرد القادة العسكريون في مالي القوات الفرنسية وطلبوا مغادرة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وقال سكان إن جماعة موالية لتنظيم القاعدة المتطرف تغلق الطرق المؤدية إلى تمبكتو منذ 13 أغسطس الجاري مما أدى إلى قطع إمدادات الغذاء والمساعدات الإنسانية عن المدينة النائية التي يقطنها زهاء 35 ألف نسمة والتي تضرر اقتصادها بسبب سنوات من العنف.
وقال أبو بكر سيسيه رئيس البلدية "نعاني من نقص في المواد الغذائية مع ارتفاع عام في الأسعار".
وصرح، لوكالة رويترز للأنباء عبر الهاتف، أن "الشاحنات القادمة من موريتانيا والجزائر لم تعد تأتي".
وأضاف سيسيه أنه شكل لجنة من نحو 30 قائدا دينيا وعرقيا ليطلبوا من المتشددين رفع الحظر وأنه يأمل في أن تعود الأمور إلى طبيعتها.
وقال أحد سكان تمبكتو إن الغاز والبنزين والدقيق والحليب والمنتجات الأخرى انقطعت.

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