أردوغان يبحث مع بوتين قريبا اتفاق تصدير الحبوب

يتوجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان "قريبا" إلى روسيا ليبحث مع نظيره فلاديمير بوتين إحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، بحسب ما أعلنته تقارير صحفية اليوم الاثنين.

وقال مصدر تركي "بعد هذه الزيارة، ربما تكون ثمة تطورات وربما يجري التوصل إلى مراحل جديدة بخصوص" اتفاق الحبوب.

ولم تعلن السلطات التركية أو الروسية، حتى الآن، أي موعد محدد لهذه الزيارة. لكن وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلت عن مصدرين، لم تكشف عن هويتيهما، القول إن من المتوقع أن يجتمع أردوغان مع بوتين في روسيا الأسبوع المقبل، ويحتمل أن يكون الموعد في الثامن من سبتمبر قبل سفر أردوغان إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.

انسحبت موسكو من الاتفاق المذكور نهاية يوليو الماضي بعدما سمح لأوكرانيا بتصدير منتجاتها من الحبوب على مدى عام.

وترجع روسيا أسباب انسحابها من الاتفاق إلى عدم تمكنها من تصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها الدول الغربية.

وتسعى تركيا إلى إحياء الاتفاق أملا باستخدامه رافعة لاستئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة خلال زيارته إلى العاصمة الأوكرانية كييف، أنه لا يرى "أي بديل" عن إحياء اتفاق الحبوب.

ومن المقرر أن يتوجه فيدان إلى موسكو في الأيام المقبلة لمناقشة مطالب الكرملين في هذا الإطار والإعداد للقاء بين أردوغان وبوتين.