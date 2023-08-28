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إعدام إرهابيين أدينوا بتفجير خلف مئات القتلى في بغداد

تفجير الكرادة في بغداد (أرشيفية)
28 أغسطس 2023 19:42

نفذت السلطات العراقية عقوبة الإعدام شنقا في ثلاثة أشخاص سبق أن أدينوا بضلوعهم في اعتداء خلف مئات القتلى والجرحى في العاصمة بغداد، وفق ما أعلن مصدر في مكتب رئيس الوزراء اليوم الاثنين.
وقال المصدر المذكور إنه أثناء استقبال رئيس الوزراء  لعوائل "فاجعة الكرادة"، في إشارة إلى الحي الذي استهدفه الهجوم الانتحاري بحافلة مفخخة، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه "جرى ليلة أمس (الأحد) وصباح اليوم (الاثنين) تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من المجرمين الرئيسيين المدانين بالاشتراك في جريمة التفجير الإرهابي".
وقع التفجير الضخم في يوليو 2016 في شارع تجاري مزدحم في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد وخلف 323 قتيلا ومئات الجرحى. وحصل الهجوم فيما كان العراقيون يتسوقون استعدادا لعيد الفطر.
وتبنى تنظيم داعش الإرهابي، آنذاك، التفجير.
وكشفت قيادة الشرطة، حينها، أن الحافلة الصغيرة المفخخة، التي نفذ بها الهجوم، كانت مليئة بالمتفجرات وبمادة نيترات الأمونيوم.

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المصدر: وكالات
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