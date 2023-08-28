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وفيات وعشرات المرضى جراء الإصابة ببكتيريا في بولندا

بكتيريا الفيلقية
28 أغسطس 2023 19:04

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الإصابة ببكتيريا الفيلقية في مدينة "رزيسزو" بجنوب شرق بولندا إلى 11 وفاة وفق ما أعلنت السلطات الصحية المحلية اليوم الاثنين.
وقال آدم سيدور مفتش الصحة الإقليمي للصحافة "تأكدنا من 144 إصابة و11 حالة وفاة".
وتراوح أعمار المتوفين بين 64 و95 عاما وجميعهم يعانون من أمراض مزمنة.
ومرض الفيلقية هو عدوى رئوية خطرة تتسبّب بها بكتيريا تصيب الجهاز التنفّسي للإنسان وتنتقل إليه إمّا عبر شرب مياه ملوّثة بها، أو عبر الاستنشاق من طريق مكيّف الهواء.
وأضاف سيدور "نبحث عن مصدر التلوث. ويجري حاليا درس تلوث شبكة إمدادات المياه الساخنة والباردة".
ووفقا للنتائج الاولى للتحاليل، تأكد وجود بكتيريا الفيلقية بمستويات مختلفة في نصف عينات المياه الـ 18 الأولى التي فحصت. وأخذ ما مجموعه 105 عينات.
وقال مفتش الصحة "هذا لا يسمح لنا حاليا بتأكيد أن شبكة إمدادات المياه هي مصدر التلوث. وستكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة".
في نهاية الأسبوع، قامت سلطات "رزيسزو"، المدينة التي تعد 200 ألف نسمة، بعملية تطهير إضافي لشبكة إمدادات المياه.

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المصدر: آ ف ب
بولندا
بكتيريا
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