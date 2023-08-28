ميشال يدعو الاتحاد الأوروبي للاستعداد للتوسع

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الاثنين، أن على الاتحاد أن يستعد لضم أعضاء جدد "بحلول 2030"، وذلك خلال مؤتمر في سلوفينيا.

وقال ميشال، في منتدى "بليد"، إنه "بينما نقوم بإعداد الأجندة الاستراتيجية المقبلة للاتحاد الأوروبي، يجب أن نضع لأنفسنا هدفا واضحا. وأعتقد أن علينا أن نكون مستعدين، على كلا الجانبين، للتوسع بحلول عام 2030".

وأكد أن هذا أمر "طموح ولكنه ضروري. وهذا يظهر أننا جادون".

وتترشح خمس دول في غرب البلقان (ألبانيا والبوسنة ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا) إضافة إلى أوكرانيا ومولدافيا لعضوية التكتل.

واعترف ميشال بأن "بطء المسار نحو الاتحاد الأوروبي خيب آمال كثيرين، سواء في المنطقة أو داخل الاتحاد الأوروبي".

وأعلن أن القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان ستحظى "بدعم من المجلس الأوروبي" يومي 14 و15 ديسمبر المقبل.

واقترح ميشال أن تسمح المقاربة الجديدة "للضم التدريجي" للدول المرشحة، بالمشاركة في بعض السياسات الاتحاد الأوروبي، مثل الدفاع والأمن، بمجرد اعتبارها جاهزة، حتى لو لم تكن قد استوفت جميع الشروط المطلوبة للانضمام للتكتل.

وأكد أنه "يتفق تماما" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الحاجة إلى إصلاح الاتحاد الأوروبي قبل توسيعه.

وأضاف "إدراج أعضاء جدد في اتحادنا لن يكون سهلا. وسيؤثر على سياساتنا وبرامجنا وميزانياتنا. وهذا سيتطلب إصلاحات سياسية شجاعة".

وتركيا أيضا مرشحة للانضمام للاتحاد. ولكن مفاوضات انضمامها مجمدة منذ 2018.