الثلاثاء 29 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

20 قتيلا بحريق غابة خارج عن السيطرة في اليونان

مساكن مدمرة بسبب الحريق الخارج عن السيطرة في اليونان
28 أغسطس 2023 18:32

تبذل فرق الإطفاء في اليونان جهودا مضنية، اليوم الاثنين، لإخماد حريق هائل خارج عن السيطرة أودى بحياة ما لا يقل عن 20 شخصا في الأيام العشرة الماضية، وهو أكبر حريق غابات في أوروبا خلال هذا الصيف.
تمدد الحريق، الذي بدأ قرب مدينة "ألكساندروبوليس" وخرج عن السيطرة في منطقة "إيفروس"، بشمال شرق اليونان وزادت قوته بفعل الرياح العاتية وارتفاع درجات الحرارة. وجميع الوفيات حتى الآن من المهاجرين غير النظاميين الذين كانوا يختبئون في الغابة باستثناء شخص واحد فقط.
وقال بافلوس ماريناكيس المتحدث باسم الحكومة في إفادة دورية "هذا تعريف ما نصفه بأنه حريق هائل".
وقالت وكالة "كوبرنيكوس" للتغير المناخي التابعة للاتحاد الأوروبي إن حريق "إيفروس" أتى على أكثر من 77 ألف هكتار من الأراضي، مما يجعله واحدا من أكبر الحرائق على أراضي القارة الأوروبية منذ سنوات.
وقال ماريناكيس إن وزراء في الحكومة زاروا المنطقة لتقييم الأضرار.
ومن المتوقع أن يناقش أعضاء البرلمان، يوم الخميس، تأثير الحرائق المدمرة واستعدادات السلطات لها.
واضطر عشرات الأشخاص إلى الفرار من منازلهم في جميع أنحاء اليونان مع اندلاع مئات من حرائق الغابات.

أخبار ذات صلة
حريق غابات في اليونان يدمر أرضا بمساحة نيويورك
الاتحاد الأوروبي يرسل طائرات لليونان لمكافحة الحرائق
المصدر: وكالات
اليونان
حريق غابات
قتلى
آخر الأخبار
حريق غابات في اليونان يدمر أرضا بمساحة نيويورك
عربي ودولي
حريق غابات في اليونان يدمر أرضا بمساحة نيويورك
اليوم 19:54
مذكرة تفاهم بين الإمارات والصين لدعم وتعزيز مكانة الخيول العربية
الرياضي
مذكرة تفاهم بين الإمارات والصين لدعم وتعزيز مكانة الخيول العربية
اليوم 19:29
إعلان ترتيبات بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة
الرياضي
إعلان ترتيبات بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة
اليوم 19:27
العين يطالب بـ«صافرة أجنبية» لمباراتي الشارقة وعجمان
الرياضي
العين يطالب بـ«صافرة أجنبية» لمباراتي الشارقة وعجمان
اليوم 19:23
أرشيفية
الإمارات
أمطار مصحوبة بالبرد على مناطق بالدولة
اليوم 19:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©