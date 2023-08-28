الكرملين يعلّق على عبور سفينة ثانية من البحر الأسود

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، إن عبور سفينة ثانية من أوكرانيا عبر ممر مؤقت في البحر الأسود ليس له علاقة بآفاق تتعلق بإبرام اتفاق حبوب جديد يشمل روسيا.

وقالت كييف، أمس الأحد، إن سفينة تحمل منتجات صلب إلى أفريقيا أبحرت من ميناء أوديسا في أوكرانيا عبر ممر مؤقت بالبحر الأسود، وهي ثاني سفينة تمر من هناك منذ انسحاب موسكو الشهر الماضي من اتفاق توسطت في إبرامه الأمم المتحدة وتركيا وسمح بالتصدير الآمن للحبوب.

وقال بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في إفادة، إن احتمالات إحياء اتفاق الحبوب تعتمد على وفاء الغرب بتعهداته لموسكو فيما يخص صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

كان اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود قد شهد التوقيع على اتفاق مواز يسمح لروسيا بتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة. لكن موسكو تقول إنها لم تتمكن من ذلك بسبب العقوبات الغربية التي فرضت عليها.